Значит, война: незаконную политрекламу в Гугле в Москве назвали свидетельством войны
  
Новый этап: Москва и Киев готовятся к новому обмену заключенных
   
В зоне риска: уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки в 815 см
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
10.09.19 08:22

Осенняя сессия открывается в Госдуме во вторник

© РИА Новости. Владимир Федоренко
10 сентября. Interfax-Russia.ru - Нижняя палата парламента РФ во вторник проведет свое первое заседание в осеннюю сессию.

"Осенняя сессия ожидается напряженной хотя и будет проходить короткое время - всего четыре месяца", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам в понедельник в преддверии заседания.

Он отметил, что к началу сессии в законотворческом портфеле Думы находятся 1311 законопроектов: из них 244 - приняты в первом чтении, четыре законопроекта во втором чтении.

Спикер Госдумы сообщил о приоритетах сессии - в первую очередь уделить внимание законодательному обеспечению реализации послания президента и реализации национальных проектов.

"Вот два вопроса, которые совершенно очевидно мы должны до конца осенней сессии завершить. От этого будет многое зависеть. И социально-экономическое состояние нашей страны, благополучие граждан - это будет несомненным приоритетом осенней сессии", - сказал Володин.

Осенью Дума традиционно посвятит время работе над проектом федерального бюджета на будущий и планово на два последующих года, напомнил председатель.

"Будем обсуждать завтра (во вторник - ИФ) вопросы, связанные с повышением качества законотворчества. Эта тема у нас постоянно в повестке присутствует", - сказал Володин.

Говоря о проблемах в этой части, спикер отметил, что "зачастую при рассмотрении законопроекта во втором чтении вносятся поправки, не соответствующие концепции законопроекта". "Конечно, над этим необходимо работать. Диалог у нас выстроен с правительством. Считаем правильным, чтобы правительство при рассмотрении законопроекта во втором чтении в обязательном порядке предоставляло отзыв или заключение на поправки, чтобы у нас это не проходило "под шумок", - пояснил Володин.

После принятия закона и подписание его президентом Госдума будет уделять внимание анализу законотворческой работы, сообщил он. "Если мы видим, что закон не совершенен мы должны вносить поправки, чтобы он был более эффективен и решал вопросы, которые ждут граждане нашей страны. Этот вопрос для нас является ключевым", - сказал Володин.

В этой связи он затронул тему законопроектов прямого действия и законопроектов, которые в себя включают отсылочные нормы.

Главными темами межпарламентских встреч и мероприятий Госдумы в осеннюю сессию станут вопросы межрегионального взаимодействия и укрепления глобальной безопасности станут, сообщили ранее журналистам в пресс-службе Госдумы.

Так, в рамках мероприятий 16 сентября состоится официальный визит Володина в Республику Узбекистан, где запланированы переговоры с узбекскими парламентариями и встречи с руководством республики.

Помимо этого, 23-24 сентября делегация Госдумы во главе с Володиным примет участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Нур-Султане (Казахстан).

Как ожидается, этой осенью завершится ремонт в находящемся во внутреннем дворе Госдумы здания Троекуровых палат. После завершения их реставрации в сентябре разместятся два комитета Госдумы: комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитет по международным делам, сообщил ранее Володин, отметив, что "освободившиеся кабинеты будут использованы для размещения других депутатов, которые делят кабинет со своими помощниками".

"В случае переезда двух комитетов в отреставрированное здание высвободится около 30 кабинетов. Всех проблем это не решит, но в отношении части депутатов улучшит их рабочие условия", - сказал председатель Госдумы.

Также он сообщил, что осенью этого года библиотека Госдумы справит новоселье и впервые весь книжный фонд нижней палаты будет собран в одном здании. В настоящее время библиотечный фонд разрознен, и не все помещения оборудованы под хранение книг.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.09.19 15:21
Глава Мосгоризбиркома: выборы в Мосгордуму состоялись
.
  10.09.19 11:16
Управделами президента РФ опровергло работу в структуре Смоленкова, названного "американским шпионом"
.
  10.09.19 10:59
Еще три канатные дороги могут появиться в Москве
.
  10.09.19 09:55
Электронный реестр детских прививок впервые создан в Москве
.
  09.09.19 16:09
Задержанному по подозрению в нападении на Памфилову предъявлено обвинение в разбое, планируется его арест
.
  09.09.19 15:47
Парк "Зарядье" за два года посетили 23 млн человек
.
  09.09.19 13:19
Оппозиционеры займут почти половину депутатских мест в Мосгордуме
.
  09.09.19 12:22
В празднованиях 872-летия Москвы участвовало более 7 млн человек
.
  09.09.19 10:21
Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
.
  09.09.19 09:48
Марка Захарова выписывают из больницы - "Ленком"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket