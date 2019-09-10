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10.09.19 08:22
Осенняя сессия открывается в Госдуме во вторник
"Осенняя сессия ожидается напряженной хотя и будет проходить короткое время - всего четыре месяца", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам в понедельник в преддверии заседания.
Он отметил, что к началу сессии в законотворческом портфеле Думы находятся 1311 законопроектов: из них 244 - приняты в первом чтении, четыре законопроекта во втором чтении.
Спикер Госдумы сообщил о приоритетах сессии - в первую очередь уделить внимание законодательному обеспечению реализации послания президента и реализации национальных проектов.
"Вот два вопроса, которые совершенно очевидно мы должны до конца осенней сессии завершить. От этого будет многое зависеть. И социально-экономическое состояние нашей страны, благополучие граждан - это будет несомненным приоритетом осенней сессии", - сказал Володин.
Осенью Дума традиционно посвятит время работе над проектом федерального бюджета на будущий и планово на два последующих года, напомнил председатель.
"Будем обсуждать завтра (во вторник - ИФ) вопросы, связанные с повышением качества законотворчества. Эта тема у нас постоянно в повестке присутствует", - сказал Володин.
Говоря о проблемах в этой части, спикер отметил, что "зачастую при рассмотрении законопроекта во втором чтении вносятся поправки, не соответствующие концепции законопроекта". "Конечно, над этим необходимо работать. Диалог у нас выстроен с правительством. Считаем правильным, чтобы правительство при рассмотрении законопроекта во втором чтении в обязательном порядке предоставляло отзыв или заключение на поправки, чтобы у нас это не проходило "под шумок", - пояснил Володин.
После принятия закона и подписание его президентом Госдума будет уделять внимание анализу законотворческой работы, сообщил он. "Если мы видим, что закон не совершенен мы должны вносить поправки, чтобы он был более эффективен и решал вопросы, которые ждут граждане нашей страны. Этот вопрос для нас является ключевым", - сказал Володин.
В этой связи он затронул тему законопроектов прямого действия и законопроектов, которые в себя включают отсылочные нормы.
Главными темами межпарламентских встреч и мероприятий Госдумы в осеннюю сессию станут вопросы межрегионального взаимодействия и укрепления глобальной безопасности станут, сообщили ранее журналистам в пресс-службе Госдумы.
Так, в рамках мероприятий 16 сентября состоится официальный визит Володина в Республику Узбекистан, где запланированы переговоры с узбекскими парламентариями и встречи с руководством республики.
Помимо этого, 23-24 сентября делегация Госдумы во главе с Володиным примет участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Нур-Султане (Казахстан).
Как ожидается, этой осенью завершится ремонт в находящемся во внутреннем дворе Госдумы здания Троекуровых палат. После завершения их реставрации в сентябре разместятся два комитета Госдумы: комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитет по международным делам, сообщил ранее Володин, отметив, что "освободившиеся кабинеты будут использованы для размещения других депутатов, которые делят кабинет со своими помощниками".
"В случае переезда двух комитетов в отреставрированное здание высвободится около 30 кабинетов. Всех проблем это не решит, но в отношении части депутатов улучшит их рабочие условия", - сказал председатель Госдумы.
Также он сообщил, что осенью этого года библиотека Госдумы справит новоселье и впервые весь книжный фонд нижней палаты будет собран в одном здании. В настоящее время библиотечный фонд разрознен, и не все помещения оборудованы под хранение книг.
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