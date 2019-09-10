Авиарейс "Победы" не вылетел из Красноярска в Москву из-за неисправности

10.09.19 08:23

© РИА Новости. Максим Блинов

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Самолету Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" потребовалось дополнительное техобследование из-за неисправности, вылет рейса в из Красноярска в Москву был отложен, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Вылет должен был состояться в 07:15 местного времени (04:15 мск), но во время буксировки к месту старта была обнаружена неисправность, и командир экипажа принял решение о дополнительном техническом обследовании борта", - сказали в прокуратуре.

На борту находилось 187 пассажиров, их вернули в стерильную зону аэропорта.

Время вылета рейса пока не определено

Красноярская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.