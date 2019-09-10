Хорохордин поручил разработать дорожную карту по развитию Республики Алтай

10.09.19 08:24

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин поручил разработать конкретные меры по реализации программы развития региона "Сильный Алтай", сообщает пресс-центр правительства республики во вторник.

Хорохордин заявил о необходимости установления конкретных сроков реализации пунктов "дорожной карты" и назначении ответственных исполнителей.

"После того, как будет утверждена "дорожная карта", в профильные министерства и ведомства поступят поручения о корректировке своих государственных программ с учетом новых предложений и с последующим вхождением в закон о бюджете Республики Алтай. Именно это определит развитие региона в ближайшем будущем", - цитирует Хорохордина пресс-центр правительства.

Врио главы добавил, что реализация программы направлена на повышение уровня жизни и благосостояния жителей, позволит значительно ускорить социально-экономическое развитие региона.