Росприроднадзор создает информсистему качества воздуха в 12 наиболее загрязненных городах

10.09.19 08:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Росприроднадзор создает информационную систему мониторинга качества воздуха в 12 наиболее загрязненных промышленных городах России.

Проект постановления правительства о создании такой системы уже размещен на сайте regulation.gov.ru.

Система мониторинга устанавливается в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Система развертывается в рамках эксперимента по квотированию выбросов на основе свободных расчетов. Она будет действовать с 1 января 2020г по 31 декабря 2024 года.

Цель системы - обеспечить государственные органы, население и организации информацией о текущем и прогнозном состоянии воздуха, оценки его качества и степень воздействия на человека. Информация будет предоставляться бесплатно.

Система будет собирать, хранить и обрабатывать информацию, ее данные будут общедоступны и могут быть использованы для комплексной оценки и прогноза состояния воздуха. Она будет содержать данные об объектах, загрязняющих атмосферу, результаты сводных расчетов, перечень квотируемых объектов и квоты для них, допустимые вклады в концентрацию воздуха, целевые показатели снижения выбросов, информацию о неблагоприятных метеоусловиях, результаты мониторинга воздуха, результаты социально-гигиенического состояния воздуха, сведения о мероприятиях по снижению количества вредных веществ в воздухе.

Оператором информсистемы будет Росприроднадзор. Информацию будут предоставлять сам Росприроднадзор, Росгидромет, Роспотребнадзор.