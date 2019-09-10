Проекты трех площадок для возможного строительства храма представили в Екатеринбурге

10.09.19 09:41

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Администрация Екатеринбурга опубликовала видеоролики, демонстрирующие, как будут выглядеть три площадки в городе, предложенные для голосования, если на них разместится Собор святой Екатерины.

"Три видеоролика демонстрирует, как будет выглядеть тот или иной участок, если в ходе опроса екатеринбуржцы выберут один из них", - сообщает пресс-служба горадминистрации.

В сообщении также приводится мнение главы общественной организации свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаила Вяткина о том, что наиболее оптимальной из трех площадок является территория бывшего Приборостроительного завода.

"Прежде всего, потому, что находится в самом центре города, недалеко от места расположения исторического Екатерининского храма. (...) Единственное "но" - позиция владельца площадки - УГМК. Если собственник совместит на одной площадке культурный центр, проект которого ранее рассматривался, и кафедральный собор, думаю, будет наилучший вариант", - полагает Вяткин.

В качестве второго возможного места для храма он считает территорию за Макаровским мостом, которая принадлежит городу. "Строительная компания "Брусника" собирается строить там жилой массив, в который при проектировании можно было бы удачно вписать и новый собор", - заявил Вяткин.

Территорию на пересечении улиц Фурманова-Белинского он назвал наименее удачной. "Большая часть участка земли находится в федеральной собственности, и еще неизвестно, удастся ли гармонично "вписать" собор в оставшееся пространство", - добавил глава общественной организации свердловского отделения Союза архитекторов РФ.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма, а Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

Рабочая группа по подготовке опроса по месту строительства храма святой Екатерины согласовала список из трех площадок для голосования: пустырь на перекрестке Фурманова-Белинского, участок на улице Горького,17 (здание бывшего приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

Решение группы должно пройти утверждение городского парламента, его заседание пройдет 24 сентября.

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявлял, что опрос по месту строительству храму святой Екатерины в Екатеринбурге планируется провести 12 или 13 октября.