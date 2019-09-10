Значит, война: незаконную политрекламу в Гугле в Москве назвали свидетельством войны
  
Новый этап: Москва и Киев готовятся к новому обмену заключенных
   
В зоне риска: уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки в 815 см
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
10.09.19 09:41

Проекты трех площадок для возможного строительства храма представили в Екатеринбурге

© РИА Новости. Павел Лисицын
10 сентября. Interfax-Russia.ru - Администрация Екатеринбурга опубликовала видеоролики, демонстрирующие, как будут выглядеть три площадки в городе, предложенные для голосования, если на них разместится Собор святой Екатерины.

"Три видеоролика демонстрирует, как будет выглядеть тот или иной участок, если в ходе опроса екатеринбуржцы выберут один из них", - сообщает пресс-служба горадминистрации.

В сообщении также приводится мнение главы общественной организации свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаила Вяткина о том, что наиболее оптимальной из трех площадок является территория бывшего Приборостроительного завода.

"Прежде всего, потому, что находится в самом центре города, недалеко от места расположения исторического Екатерининского храма. (...) Единственное "но" - позиция владельца площадки - УГМК. Если собственник совместит на одной площадке культурный центр, проект которого ранее рассматривался, и кафедральный собор, думаю, будет наилучший вариант", - полагает Вяткин.

В качестве второго возможного места для храма он считает территорию за Макаровским мостом, которая принадлежит городу. "Строительная компания "Брусника" собирается строить там жилой массив, в который при проектировании можно было бы удачно вписать и новый собор", - заявил Вяткин.

Территорию на пересечении улиц Фурманова-Белинского он назвал наименее удачной. "Большая часть участка земли находится в федеральной собственности, и еще неизвестно, удастся ли гармонично "вписать" собор в оставшееся пространство", - добавил глава общественной организации свердловского отделения Союза архитекторов РФ.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма, а Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

Рабочая группа по подготовке опроса по месту строительства храма святой Екатерины согласовала список из трех площадок для голосования: пустырь на перекрестке Фурманова-Белинского, участок на улице Горького,17 (здание бывшего приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

Решение группы должно пройти утверждение городского парламента, его заседание пройдет 24 сентября.

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявлял, что опрос по месту строительству храму святой Екатерины в Екатеринбурге планируется провести 12 или 13 октября.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.09.19 15:21
Глава Мосгоризбиркома: выборы в Мосгордуму состоялись
.
  10.09.19 11:16
Управделами президента РФ опровергло работу в структуре Смоленкова, названного "американским шпионом"
.
  10.09.19 10:59
Еще три канатные дороги могут появиться в Москве
.
  10.09.19 09:55
Электронный реестр детских прививок впервые создан в Москве
.
  10.09.19 08:22
Осенняя сессия открывается в Госдуме во вторник
.
  09.09.19 16:09
Задержанному по подозрению в нападении на Памфилову предъявлено обвинение в разбое, планируется его арест
.
  09.09.19 15:47
Парк "Зарядье" за два года посетили 23 млн человек
.
  09.09.19 13:19
Оппозиционеры займут почти половину депутатских мест в Мосгордуме
.
  09.09.19 12:22
В празднованиях 872-летия Москвы участвовало более 7 млн человек
.
  09.09.19 10:21
Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket