Сторонники Навального заявляют об обысках в Уфе и Перми

10.09.19 10:01

© РИА Новости. Мирослав Ротарь

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Следственные действия проходят у координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе, утверждают его сторонники.

"Обыск у координатора нашего штаба Лилии Чанышевой по делу о якобы отмывании денег ФБК", - говорится в информации оппозиционеров в соцсети.

В пресс-службах СУ СКР и МВД по Башкирии отказались комментировать эту информацию.

В свою очередь координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что утром во вторник прошли обыски в квартире их соратника Юрия Боброва. У него изъяли личные банковские карты, деньги и телефон.

"К Александре Семеновой (член штаба - ИФ) утром в двери стучался СОБР. К моей маме в Александровске звонил участковый и звал на опрос "по поводу сына". К собственникам помещения, где находится наш штаб, утром звонили из Следственного комитета, чтобы приехать на досмотр", - сказал Ухов.

Он отметил, что пока не известно, в связи с чем проводятся эти мероприятия.

В пресс-службе краевого управления СКР агентству не стали комментировать заявления оппозиционера.