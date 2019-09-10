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10.09.19 10:01
Сторонники Навального заявляют об обысках в Уфе и Перми
"Обыск у координатора нашего штаба Лилии Чанышевой по делу о якобы отмывании денег ФБК", - говорится в информации оппозиционеров в соцсети.
В пресс-службах СУ СКР и МВД по Башкирии отказались комментировать эту информацию.
В свою очередь координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что утром во вторник прошли обыски в квартире их соратника Юрия Боброва. У него изъяли личные банковские карты, деньги и телефон.
"К Александре Семеновой (член штаба - ИФ) утром в двери стучался СОБР. К моей маме в Александровске звонил участковый и звал на опрос "по поводу сына". К собственникам помещения, где находится наш штаб, утром звонили из Следственного комитета, чтобы приехать на досмотр", - сказал Ухов.
Он отметил, что пока не известно, в связи с чем проводятся эти мероприятия.
В пресс-службе краевого управления СКР агентству не стали комментировать заявления оппозиционера.
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