Роспотребнадзор нашел червей в рисе при проверке школьной столовой в Липецкой области

10.09.19 10:15

© РИА Новости. Игорь Зарембо

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Управление Роспотребнадзора по Липецкой области совместно с прокуратурой провело проверку по сообщению об обнаружении червей в крупе в столовой средней школы № 2 города Задонска.

"В ходе проверки в остаточном количестве рисовой крупы (2 кг), используемой для приготовления гарнира, обнаружены черви. Остатки крупы сняты с реализации", - говорится в сообщении управления.

По выявленным нарушениям проводится административное расследование, отобраны пробы крупы для лабораторных исследований.

"Случаев пищевых отравлений в школе №2 г. Задонска не зарегистрировано", - отмечается в пресс-релизе.