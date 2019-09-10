Избирком признал победу Бабушкина на выборах губернатора Астраханской области

10.09.19 10:24

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Астраханской области на заседании во вторник официально утвердила результаты голосования на выборах губернатора региона, победителем признан Игорь Бабушкин, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" председатель облизбиркома Игорь Коровин.

"Изменения от предварительных данных в сотых процентов у Бабушкина и Щербакова - с учетом голосования на цифровых избирательных участках. Всего проголосовало на них 40 человек, подавали заявления 60 человек",- сказал Коровин.

По данным астраханского облизбикома, за Бабушкина проголосовали 75,63% избирателей, вторым стал представитель партией КПРФ депутат Госдумы РФ Николай Арефьев (11,81%), депутат областной думы (ЛДПР) Тимофей Щербаков набрал 5,13%, представитель Партии пенсионеров Сергей Сычев - 4,82%.

Явка составила 33,52% (в 2014 году она составляла 40,62%). Нарушений, способных повлиять на результат голосования, не зафиксировано.

5 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего врио главы региона Сергея Морозова, который оставил свой пост по собственному желанию. В этот же день Бабушкин был назначен временно исполняющим обязанности астраханского губернатора. До этого он был заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.