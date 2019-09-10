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10.09.19 10:54
Избирком Заполярья завершил подсчет голосов на выборах губернатора
"Сегодня подписали протокол по результатам голосования на цифровых избирательных участках. Сейчас обработано 100% протоколов. Пока это предварительные данные. Как только мы подпишем протокол, будет объявлен официальный результат", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что результат врио губернатора области Андрея Чибиса составляет 60,07%.
Ранее председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов сообщал журналистам, что на выборах губернатора по итогам обработки свыше 99% протоколов участковых избирательных комиссий за исключением протоколов цифровых избирательных участков главы региона Чибис набрал 60,07%.
Второе место занял Максим Белов (ЛДПР) - 18,27%, третье место у Михаила Антропова (КПРФ) - 11,38%.
Явка, по последним данным, составила 35,82%. Богомолов отметил, что явка "существенно выше, чем было на выборах в 2014 году".
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