Еще три канатные дороги могут появиться в Москве

10.09.19 10:59

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Москомархитектура считает целесообразным разработку проектов еще трех канатных дорог в столице, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Власти Москвы прорабатывают возможность строительства канатных дорог в нескольких районах столицы. В настоящее время Москомархитектура рассматривает предложения департамента транспорта в том числе по трём направлениям: первое - автовокзал "Южные ворота"- станция метро "Алма-Атинская"- Капотня, второе - станция метро "Нагатинская" - набережная Марка Шагала и третье - Парк развлечений "Остров мечты" - Бобровый остров - станция метро "Нагатинский затон", - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что проект канатной дороги, соединяющий парк развлечений "Остров мечты" с будущей станцией Большого кольца метро "Нагатинский затон", предусматривает ее строительство над Москва-рекой и интеграцию с городским транспортом.

Еще одна канатная дорога может появиться на территории бывшего завода ЗИЛ от набережной Марка Шагала до станции метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линией.

"Целесообразность строительства здесь канатной дороги обусловлена активной застройкой ЗИЛа и экономией времени в пути до ближайшего метро", - отметила Княжевская.

Она добавила, что третья канатная дорога от автовокзала "Южные ворота" до Капотни сможет обеспечить связь между территориями как дополнительный транспортный сервис и позволит сократить в несколько раз время в пути жителям Капотни и Братеево.

Ранее сообщалось, что в общей сложности в Москве прорабатываются проекты строительства десяти канатных дорог, которые в будущем могут стать частью единой системы городского общественного транспорта. Общая протяженность этих "канаток" составляет около 40 км, предполагаемый пассажиропоток - 66 тыс. человек в сутки. Совокупный объем инвестиций в проекты оценивался на уровне не менее 18 млрд рублей.

В настоящее время в Москве действует только одна канатная дорога, которая в конце ноября 2018 года связала смотровую площадку Воробьёвых гор с территорией спорткомплекса "Лужники". Максимальная пропускная способность дороги протяженностью 737 м с тремя станциями составляет 1,6 тыс. человек в час.