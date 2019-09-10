Три села газифицируют в Тульской области до конца года

10.09.19 11:50

© РИА Новости. Александр Демьянчук

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Тульская область выделит более 450 млн рублей в 2019 году на развитие сельских территорий в регионе, сообщил заместитель председателя правительства области- министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев.

"В этом году ведется газификация трех сельских населенных пунктов в Веневском и Плавском районах, а также строительство шести сельских дорог в Куркинском, Щекинском, Киреевском, Арсеньевском и Белевском районах", - цитирует пресс-служба облправительства Миляева.

Кроме того, 17 семей, проживающих в сельской местности, получат субсидию на улучшение своих жилищных условий.

"Общий бюджет программы в 2019 году составляет свыше 450 млн рублей, источники финансирования - федеральный, региональный и муниципальный бюджеты", - отметил министр.

Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, с 2020 года Минсельхоз России приступает к реализации новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Тульская область готовится к участию в ней.

"Возможностей программы гораздо больше, чем используются. В первую очередь, эта программа - помощь главам администраций в решении насущных проблем жителей сельских населенных пунктов, закрепления специалистов на селе. В новой программе значительно расширен перечень мероприятий, и нам по максимуму необходимо использовать все возможности", - подчеркнул Дюмин.