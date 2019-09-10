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10.09.19 11:52
Победивший на выборах губернатора Петербурга Беглов призвал не сбавлять темп работы
"Жители города приняли нашу программу. Я считаю, что нужно учесть программы других кандидатов в губернаторы Петербурга, взять их этих программ наиболее ясные и понятные моменты, проконсультироваться с ними по этому поводу, чтобы это уже нашло отражение в нашей общей программе. Ну и конечно, те предложения, которые в программах есть, необходимо проработать для включения в бюджет на 2020 год", - сказал Беглов на заседании правительства во вторник.
Он подчеркнул, что "команда собрана" и призвал не сбавлять темпов работы.
"Жители нашего города нам доверили, поэтому надо, не раскачиваясь, выполнять те обязательства и нашу программу, которую мы с вами разработали. Поэтому сразу прошу каждого члена правительства проработать свои направления... Темп работы не снижаем, продолжаем также работать", - сказал глава города.
Основными направлениями работы он назвал принятие бюджета на 2020 и последующие годы, подготовка к зиме, окончание работ по благоустройству, подготовку к зиме, завершение программы "холодный чердак", завершение работ по проблеме обманутых дольщиков, работа с тарифами.
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