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10.09.19 12:06

Вице-губернатор Самарской области Кудряшов избран главой правительства региона

© РИА Новости. Алексей Дружинин
10 сентября. InterfaxRussia.ru - Депутаты самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник единогласно проголосовали за избрание на должность председателя правительства региона вице-губернатора Виктора Кудряшова, занимавшего пост главы регионального кабинета министров с приставкой "и.о." с мая 2019 года.

"С приходом губернатора (Азарова - ИФ) мы (правительство региона - ИФ) уже не работаем как пожарная команда. Четко и планомерно, понимая перспективу на несколько лет вперед, планируем вовремя ресурсы, добиваемся поставленной цели. Я очень рассчитываю на поддержку депутатского корпуса. У нас был очень содержательный разговор с представителями всех фракций. Ваши замечания я буду воспринимать не как критику, а как возможность разобраться в проблеме"- сказал Кудряшов во время своего выступления перед депутатами.

По его словам, основные задачи правительства региона сейчас связаны с повышением уровня благосостояния и качества жизни жителей Самарской области.

"Это развитие экономики, это поддержка промышленности, стимулирование инвестиционной активности, повышение конкурентоспособности наших производителей. Это большая работа в социальной сфере по адресной поддержке нуждающихся. В сферах здравоохранения и образования у нас много задач, связанных не только с материально технической базой, но и с организационными изменениями, которые должны пройти", - пояснил Кудряшов.

Как сообщалось, председатель правительства Самарской области, первый вице-губернатор Александр Нефедов, занимавший эту должность с 2012 года, в мае 2019 года ушел в отставку по собственному желанию. И.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области стал Виктор Кудряшов, ранее занимавший пост заместителя председателя правительства.

Виктор Кудряшов работает в команде Дмитрия Азарова с 2006 года. Занимал должности заместителя главы Самары, заместителя министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. В октябре 2010 года мэром Самары в первом туре был избран Дмитрий Азаров. Кудряшов занял должность первого вице-мэра Самары. В августе 2016 года перешел на работу в областное правительство.

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