Более 14 млн тонн зерна планируют собрать в СФО в 2019 г

10.09.19 12:20

© РИА Новости. Александр Кондратюк

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Валовой сбор зерна в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в текущем году прогнозируется в объеме 14,5 млн тонн, сообщил полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.

"Валовой сбор зерна прогнозируется в объеме 14,5 млн тонн. Это меньше, чем в прошлом году", - сказал он в ходе совещания о подготовке и проведении уборочных работ в регионах СФО, проходящего во вторник в Новосибирске.

Меняйло отметил, что на урожай 2019 года могут негативно повлиять погодные условия во время посевной кампании: переувлажнение почвы в Омской и Новосибирской областях, засуха в Алтайском крае.

"Особенно сложная ситуация в Иркутской области, в которой несколько районов пострадали от паводка", - сказал он.

Руководитель департамента Росгидромета по СФО Александр Гритчин добавил, что на снижении урожайности в Алтайском крае и Новосибирской области также скажется почвенная засуха в июне-августе. Он уточнил, что оптимальная для уборки теплая и сухая погода сохранится в регионах Сибири до 19-20 сентября.

Меняйло добавил, что на данный момент уборочная кампания идет опережающими темпами. Обмолочено более 40% площадей зерновых, что в 2-3 раза больше, чем на аналогичный период 2018 года, когда уборке мешали погодные условия.

По словам полпреда, за пределы округа планируется вывезти 4 млн тонн зерна урожая 2019 года, в том числе 1 млн тонн - на экспорт.

В свою очередь, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов сообщил в ходе совещания, что всего в регионах Сибири в 2019 году предстоит убрать урожай с 14 млн га, из них 8,7 млн га приходится на зерновые культуры.

Урожайность сельскохозяйственных культур, по словам Некрасова, пока ниже прошлогодней на 2,9 центнера с гектара.

"Нас очень радует Красноярский край, где урожайность зерновых на 3,5 центнера превышает уровень прошлого года. На 9 центнеров зерна больше прошлого года дает Республика Хакасия. Наибольший спад отмечен в двух субъектах - это Алтайский край и Новосибирская область. Эти регионы были самыми проблемными по количеству осадков за вегетационный период", - сказал Некрасов.

Как сообщалось, в 2018 году регионы СФО собрали 15 млн тонн зерна, в том числе 9,5 млн тонн пшеницы.