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10.09.19 12:20
Более 14 млн тонн зерна планируют собрать в СФО в 2019 г
"Валовой сбор зерна прогнозируется в объеме 14,5 млн тонн. Это меньше, чем в прошлом году", - сказал он в ходе совещания о подготовке и проведении уборочных работ в регионах СФО, проходящего во вторник в Новосибирске.
Меняйло отметил, что на урожай 2019 года могут негативно повлиять погодные условия во время посевной кампании: переувлажнение почвы в Омской и Новосибирской областях, засуха в Алтайском крае.
"Особенно сложная ситуация в Иркутской области, в которой несколько районов пострадали от паводка", - сказал он.
Руководитель департамента Росгидромета по СФО Александр Гритчин добавил, что на снижении урожайности в Алтайском крае и Новосибирской области также скажется почвенная засуха в июне-августе. Он уточнил, что оптимальная для уборки теплая и сухая погода сохранится в регионах Сибири до 19-20 сентября.
Меняйло добавил, что на данный момент уборочная кампания идет опережающими темпами. Обмолочено более 40% площадей зерновых, что в 2-3 раза больше, чем на аналогичный период 2018 года, когда уборке мешали погодные условия.
По словам полпреда, за пределы округа планируется вывезти 4 млн тонн зерна урожая 2019 года, в том числе 1 млн тонн - на экспорт.
В свою очередь, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов сообщил в ходе совещания, что всего в регионах Сибири в 2019 году предстоит убрать урожай с 14 млн га, из них 8,7 млн га приходится на зерновые культуры.
Урожайность сельскохозяйственных культур, по словам Некрасова, пока ниже прошлогодней на 2,9 центнера с гектара.
"Нас очень радует Красноярский край, где урожайность зерновых на 3,5 центнера превышает уровень прошлого года. На 9 центнеров зерна больше прошлого года дает Республика Хакасия. Наибольший спад отмечен в двух субъектах - это Алтайский край и Новосибирская область. Эти регионы были самыми проблемными по количеству осадков за вегетационный период", - сказал Некрасов.
Как сообщалось, в 2018 году регионы СФО собрали 15 млн тонн зерна, в том числе 9,5 млн тонн пшеницы.
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