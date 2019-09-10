Песков: должность Смоленкова не относилась к категории высших должностных лиц

10.09.19 12:37

© РИА Новости. Илья Питалев

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Олег Смоленков, имя которого в американских СМИ связывают с очередным шпионским скандалом в отношениях РФ-США, действительно работал в администрации президента РФ, но не на высокой должности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так пресс-секретарь прокомментировал публикации в американских СМИ о "высокопоставленном и очень ценном агенте американской разведки" Олеге Смоленкове, которого секретно вывезли из России два года назад.

"Все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее - это, сами понимаете, такой жанр, скорее, pulp fiction, "криминального чтива", поэтому это давайте оставим на их усмотрение", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о местонахождении Смоленкова в данный момент, Песков ответил отрицательно.

"Мы не занимаемся розыском людей. Я только в данном случае могу констатировать, что действительно был такой сотрудник администрации, и что он несколько лет назад был уволен", - сказал Песков, отметив, что не располагает информацией, пропал ли после этого увольнения Смоленков.

Пресс-секретарь президента отметил, что этот сотрудник был уволен порядка двух или трех лет назад.

При этом он подчеркнул, что с работой российской контрразведки все нормально.

"Все нормально с работой российской контрразведки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля на фоне разгорающегося скандала вопросы к работе российской контрразведки.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в США обнаружился след "пропавшего" сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, в котором заподозрили информатора спецслужб США.

До этого издание со ссылкой на российские телеграм-каналы сообщало, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в том году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

После пропажи уголовное дело по факту убийства Олега Смоленкова и членов его семьи (ст. 105 УК) было возбуждено одним из управлений СКР по Москве после соответствующей доследственной проверки, уточняет "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

"Расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось. Но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране", - говорится в материале.

Издание ссылается на сайт The Washington Post, где в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

9 сентября о спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, в том числе из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией.

The New York Times сообщила, что ЦРУ десятки лет назад завербовала и тщательно подготовила российского чиновника среднего уровня, который быстро пошел вверх и в какой-то момент занял влиятельную позицию и получил доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня.

Ее источники говорят, что он стал самым важным и оберегаемым активом ЦРУ, когда в Вашингтоне в 2016 году узнали о попытках российского вмешательства в президентские выборы в США.

В то же время телеканал NBC, ссылаясь на свои источники, сообщил, что указанный в сообщениях CNN и New York Times российский шпион открыто проживает в районе Вашингтона под своим именем, но находится под охраной американского правительства.