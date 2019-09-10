Робот FEDOR прибыл в Королев

10.09.19 12:46

© РИА Новости. КЦ "Южный", ЦЭНКИ

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с андроидным роботом FEDOR, вернувшийся на Землю в субботу, прибыл в Королев.

"Я вернулся в город Королев вместе со спускаемым аппаратом", - написал робот в Twitter, приложив видео, на котором запечатлен процесс его извлечения из капсулы.

Он сообщил, что "рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы".

"Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета", - написал FEDOR.

Корабль "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту успешно приземлился в Казахстане в 00:32 мск, на две минуты раньше запланированного.

В ходе пребывания робота на Международной космической станции (МКС) с ним был проведен ряд экспериментов, в основном они были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, FEDOR использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции.

Как сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в следующий раз в космос планируется отправить уже новое поколение робота. По его словам, оно будет существенно отличаться от нынешней версии робота. В частности - он лишится ног и в целом станет менее человечным. Кроме этого при разработке нового поколения робота будет использован "задел, который был создан по другим проектам, которые сейчас приостановлены", отметил Рогозин.

В будущем робота планируется использовать для работы в открытом космосе и в российской Лунной программе.