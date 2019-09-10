Почта России с 2020 года начнет следить за работой отделений с помощью электронной платформы Big Data

10.09.19 13:34

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС – Почта России разрабатывает платформу единого геоинформационно-аналитического сопровождения, с помощью которой в режиме реального времени будет отслеживать работу каждого отделения, укомплектованность штата и пр., сообщила пресс-служба компании.

"Опытная эксплуатация аналитической платформы будет запущена в первом квартале 2020 года. Подключение всей сети к системе намечено на второй квартал 2020 года", – говорится в сообщении.

Платформа основана на современных методах анализа и обработки данных и оснащена алгоритмами машинного обучения. При проектировании учитывался опыт использования аналогичных инструментов в крупных розничных сетях, международных компаниях и банковских организациях федерального масштаба.

В дальнейшем разработку интегрируют в другие информационные системы компании.

"Новая платформа будет интегрирована с другими информационными системами Почты России, например, с системой управления электронной очередью, системой управления рабочим временем персонала", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаила Волкова.

Ранее сообщалось, что ФГУП "Почта России" в ближайшие пять лет направит на цифровизацию более 40 млрд руб. для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности работы компании.

ФГУП "Почта России" – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и около 335 тыс. почтовых работников.

Ежегодно принимает более 2,5 млрд писем, обрабатывает порядка 433 млн посылок. Ежегодный объем транзакций через "Почту России" составляет 3,5 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).

Выручка компании от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12,2 млрд рублей и составила 190,43 млрд рублей (по сравнению со 178,1 млрд рублей в 2017 году). Фактическая чистая прибыль Почты России в 3,5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2,7 млрд рублей.