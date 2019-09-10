Патрушев подтверждает отказ РФ первой размещать новые ракеты после развала ДРСМД

10.09.19 13:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Россия не будет первой размещать новые ракеты после развала договора о ракетах средней и меньшей дальности, но будет реагировать на новые угрозы и вызовы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы не собираемся первыми ничего делать, но мы будем реагировать на те вызовы и угрозы, которые будут обозначены", - сказал Патрушев во вторник после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.