Значит, война: незаконную политрекламу в Гугле в Москве назвали свидетельством войны
  
Новый этап: Москва и Киев готовятся к новому обмену заключенных
   
В зоне риска: уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки в 815 см
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
10.09.19 13:44

Избирком Петербурга настаивает на отмене итогов муниципальных выборов по ряду округов

© РИА Новости. Константин Чалабов
10 сентября. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургская избирательная комиссия будет настаивать на признании недействительными муниципальных выборов в ряде округов из-за допущенных нарушений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комиссии во вторник.

"Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно и муниципальных образований в целом", - подчеркнули в пресс-службе.

В избиркоме не уточняют конкретные муниципалитеты, в которых могут отменить итоги выборов.

"Имеющаяся в распоряжении Санкт-Петербургской избирательной комиссии информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов, расположенных во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные при этом нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов (...) аналогичная позиция может быть сформирована и по округам в других районах", - добавили в пресс-службе.

В Горизбиркоме уточняют, что признать итоги голосования и результаты выборов недействительными могут окружные избирательные комиссии (ОИК) или избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) не позднее 10 дней со дня голосования.

"Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Также Санкт-Петербургская избирательная комиссия обратится в суд для расформирования ИКМО, допустивших нарушения избирательных прав граждан, повлекших признание итогов голосования либо результатов выборов недействительными", - подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь кандидат в депутаты по муниципальному округу Екатерингофский Александр Шуршев заявил "Интерфаксу", что предполагает факт подмены бюллетеней в урнах для надомного голосования.

"Ночью посчитали 60-й УИК, самый большой в округе, где бюллетени вывозились непонятно куда и после перерыва вернулись. Этот участок полностью перевернул результаты голосования по округу, и я считаю, что бюллетени просто подменили", - сказал он.

Ранее представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии заявляли, что большинство обращений и жалоб на ход губернаторских и муниципальных выборов касались надомного голосования. При этом, по данным СПбИК, для голосования вне избирательных участков было выдано 43 тыс. 989 бюллетеней, в переносных ящиках для голосования оказалось 43 тыс. 883.

Ни предварительных, ни окончательных итогов муниципальной кампании в избиркоме Петербурга не сообщали.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.09.19 15:21
Глава Мосгоризбиркома: выборы в Мосгордуму состоялись
.
  10.09.19 11:16
Управделами президента РФ опровергло работу в структуре Смоленкова, названного "американским шпионом"
.
  10.09.19 10:59
Еще три канатные дороги могут появиться в Москве
.
  10.09.19 09:55
Электронный реестр детских прививок впервые создан в Москве
.
  10.09.19 08:22
Осенняя сессия открывается в Госдуме во вторник
.
  09.09.19 16:09
Задержанному по подозрению в нападении на Памфилову предъявлено обвинение в разбое, планируется его арест
.
  09.09.19 15:47
Парк "Зарядье" за два года посетили 23 млн человек
.
  09.09.19 13:19
Оппозиционеры займут почти половину депутатских мест в Мосгордуме
.
  09.09.19 12:22
В празднованиях 872-летия Москвы участвовало более 7 млн человек
.
  09.09.19 10:21
Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket