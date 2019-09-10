ФСК вложит 728 млн руб. в модернизацию распредустройства Ириклинской ГРЭС

10.09.19 14:17

© РИА Новости. Владимир Трефилов

10 сентября. Interfax-Russia.ru - ПАО "ФСК ЕЭС" начало реконструкцию открытого распределительного устройства (ОРУ) 500 кВ Ириклинской ГРЭС (Челябинская область), инвестиции составят 728 млн рублей, сообщает пресс-служба ФСК.

На электросетевом объекте будут полностью обновлены выключатели 500 кВ. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Оренбургской и Челябинской областей и Башкирии, а также межгосударственного транзита в Казахстан.

Пресс-служба отмечает, что вместо устаревших воздушных аппаратов на ОРУ 500 кВ Ириклинской ГРЭС будут применены современные элегазовые выключатели. Такое оборудование отличается высокой пожаро- и взрывобезопасностью. Его внедрение позволяет отказаться от компрессорных станций, что ведет к снижению эксплуатационных затрат.

На текущий момент выполнен монтаж первых двух выключателей 500 кВ. В планах дальнейшей реконструкции установка семи таких аппаратов и измерительных трансформаторов напряжения 500 кВ. Все оборудование произведено в России.

Ириклинская ГРЭС - ключевой генерирующий объект энергосистемы Урала. Установленная электрическая мощность электростанции составляет 2,46 ГВт.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V.