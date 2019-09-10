Крым заготовил на зиму 521 тыс. т кормов, перевыполнив план

10.09.19 14:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Крымские аграрии заготовили 521 тыс. тонн кормов, закрыв потребность всех местных хозяйств и перевыполнив план, сообщила во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

"Крымские аграрии всех категорий хозяйств фактически завершили заготовку кормов, собрав 521 тысячу тонн грубых и сочных кормов, что составляет 107,6% от потребности во всех хозяйствах, включая население. При потребности 16,3 ц кормовых единиц на одну условную голову заготовлено 17,6 ц", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Андрея Рюмшина.

Потребность крымских хозяйств в кормах на зимний сезон составляет 484,2 тыс. тонн.

Отмечается, что Крым вошел в число лидеров по заготовке кормов среди российских регионов. По информации пресс-службы, которая ссылается на данные Минсельхоза РФ, плановый показатель превышен только в двух субъектах: Крыму и Чечне.