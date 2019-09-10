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10.09.19 14:22

ГТЛК проведет новый конкурс на поставку пяти пассажирских судов для Крыма

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
10 сентября. Interfax-Russia.ru - Закупочная комиссия признала несостоявшимся открытый конкурс на поставку пяти пассажирских судов для регулярных перевозок в Крыму, поскольку только одна заявка соответствовала требованиям тендера, говорится в материалах на сайте госзакупок.

В августе ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объявило конкурс с начальной (максимальной) ценой договора 1,25 млрд рублей, итоги подвели в первой декаде сентября. Заявки на конкурс поступили от 4 компаний, комиссия признала соответствующей требованиям документации о закупке только одну - от ООО "Астрон Марин" (Санкт-Петербург).

"В связи с тем, что на участие в закупке поступило менее двух заявок, соответствующих требованиям документации о закупке, закупка признана несостоявшейся", - говорится в итоговом протоколе комиссии.

Она решила провести "повторную закупочную процедуру на право заключения договора на поставку морских пассажирских судов".

Как сообщалось ранее, предполагалось, что суда будут курсировать в акватории Севастопольской бухты и в прибрежных морских районах полуострова Крым.

Тип судна - самоходное пассажирское, корпус - однокорпусный или катамаранный, говорилось в документах.

Поставка должна была осуществляться в рамках программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта в республике Крым и Севастополе, утвержденной распоряжением правительства России в декабре 2014 года.

Согласно документам, первое судно должно было быть передано не позднее 18 месяцев с даты заключения договора, второе - не позднее 21 месяца, третье - 24 месяцев, четвертое - 27 месяцев, пятое - не позднее 30 месяцев с момента заключения договора.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

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