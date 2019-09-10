Двое участников митинга задержаны в Улан-Удэ

10.09.19 14:27

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Двое участников стихийного митинга на площади Советов в Улан-Удэ задержаны, в отношении них возбуждены административные дела, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Бурятии во вторник.

"Сотрудниками полиции и Росгвардии задержаны двое активных участников несанкционированного массового мероприятия на площади Советов в городе Улан-Удэ. Ситуация на площади контролируется правоохранительными органами, нарушений общественного порядка не допущено", - говорится в релизе.

Один из задержанных привлекается к административной ответственности по статьям 20.1 (мелкое хулиганство), 20.2 (нарушение порядка организации либо проведения собрания) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ. Второй задержанный - по статье 20.2 (нарушение порядка организации либо проведения собрания) КоАП РФ.

Также сообщается, что участники собрания неоднократно предупреждены об уголовной ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских.

Ранее сообщалось, что депутата Народного хурала Бурятии Баира Цыренова, который вместе с жителями Улан-Удэ требовал от властей провести новые выборы мэра, доставили в полицию.

На площади Советов в Улан-Удэ в ночь на вторник собрались местные жители, недовольные результатами выборов мэра. Собравшиеся, среди которых был и Цыренов, требовали общения с властями республики, а также проведения новых выборов.

В воскресенье в Улан-Удэ прошли выборы мэра. Победил врио главы горадминистрации самовыдвиженец Игорь Шутенков с 52,52% голосов, кандидат от КПРФ - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев - набрал 36,58% голосов.