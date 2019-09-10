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10.09.19 15:33
Круглогодичная загрузка курорта "Роза Хутор" в Сочи составляет порядка 60%
"В последние годы у нас стабилизировался поток туристов. Сейчас их количество как в летний, так и в зимний период находится примерно на одном уровне. У нас вообще нет проблем, связанных с загрузкой курорта, - порядка 60% в целом по году", - сказал журналистам генеральный директор "Роза Хутор" Сергей Бачин во вторник.
Он отметил, что летний сезон на курорте "Роза Хутор" еще продолжается, подводить его итоги можно будет в конце октября.
"Число туристов, которые целенаправленно выбирают отдых в горах летом, растет с каждым годом. С точки зрения бизнеса, это более осознанные туристы. Они умеют распределять свое время, чем-то занять себя. Они пользуются практически всем набором услуг, который у нас есть. Соответственно, мы для этих туристов тоже развиваемся. В этом году на курорте появился родельбан, с каждым месяцем его популярность растет. Работает собственный пляж курорта в Имеретинской бухте. В следующем году появится вейкпарк на горном озере. Я думаю, что туристам есть и всегда будет чем заняться летом на "Роза Хутор", - подчеркнул Бачин.
По его словам, сегодня специалисты курорта заняты развитием пешего, горного туризма и созданием сети туристских маршрутов.
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