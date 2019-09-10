Более 200 детей из зоны наводнения в Иркутской области отдохнули на Ставрополье

10.09.19 15:49

© РИА Новости. Константин Чалабов

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Дети из пострадавших от паводка районов Иркутской области отдохнули в кисловодском санатории "Пикет" в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба главы региона.

"Всего минувшим летом Ставропольский край принял на отдых и оздоровление 219 детей из Иркутской области. Они были обеспечены питанием, досугом и санаторно-курортными услугами", - говорится в сообщении.

Дети были приняты тремя потоками. В последнем было более 80 ребят в возрасте от семи до 17 лет. Во вторник, после реабилитации в ставропольском санатории, они отправились домой.

Масштабное наводнение 25-30 июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.

Режим ЧС в зоне наводнения Иркутской области будет сохранен до октября 2020 года, то есть до тех пор, пока не будет полностью построено новое жилье для потерявших дома.