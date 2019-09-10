Избирком официально признал Старовойта победителем выборов губернатора Курской области

10.09.19 16:37

© РИА Новости. Алексей Никольский

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Курской области во вторник подписала итоговый протокол, в соответствии с которым выдвинутый от "Единой России" Роман Старовойт признан победителем губернаторских выборов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облизбиркома.

"Комиссия признала выборы губернатора Курской области состоявшимися. В выборах приняли участие 41,56% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. Выборы признаны действительными, нарушений избирательного законодательства не установлено. На должность губернатора избран Роман Старовойт", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, врио губернатора Курской области Роман Старовойт по итогам выборов в воскресенье получил 81,07% голосов избирателей. На втором месте - Владимир Фирсов от КПРФ (5,65%), на третьем - Владимир Федоров от ЛДПР (5,45%).

Также Курской области в воскресенье состоялись выборы в органы местного самоуправления.