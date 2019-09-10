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10.09.19 17:48
Экс-совладельцам Промсвязьбанка Ананьевым вменяется растрата более 66 млрд рублей и свыше $500 млн
"Следствием установлено, что Ананьевы в составе организованной группы совершили растрату вверенного им имущества ПАО "Промсвязьбанк" на сумму более 66 млрд рублей и 575 млн долларов", - заявил следователь Следственного комитета России (СКР) на заседании Басманного суда Москвы во вторник, где рассматривается его ходатайство о заочном аресте Алексея Ананьева.
Согласно версии следствия, в период с 12 по 14 декабря 2017 года, находясь в Москве, Дмитрий Ананьев, будучи председателем правления Промсвязьбанка, вместе с родным братом и иными неустановленными лицами растратили денежные средства в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечный бенефициар которой - Алексей Ананьев.
В отношении Ананьевых были возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), пояснил следователь. Вместе с тем, обвинение братьям пока предъявлено только по статье о растрате.
Кроме дела Ананьевых, СКР расследует еще два дела о причинении ущерба Промсвязьбанку на сумму свыше 200 млрд рублей.
"Следственным комитетом РФ расследуется ряд уголовных дел, в том числе по факту растраты неустановленными лицам имущества ПАО "Промсвязьбанк" на сумму не менее 102,2 млрд рублей и причинения данной организации имущественного ущерба на сумму не менее 100 млрд рублей при отсутствии признаков хищения. (...) То есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ", - заявил следователь СКР на заседании Басманного суда Москвы во вторник, где рассматривается его ходатайство о заочном аресте Алексея Ананьева.
Ранее в пресс-службе Промсвязьбанка "Интерфаксу" сообщили, что в 2018 году банк подал заявление в правоохранительные органы - по результатам проверки было возбуждено уголовное дело, в рамках которого расследуется "противоправная деятельность" его бывших совладельцев - братьев Ананьевых. Как пояснили в банке, "в рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации".
Промсвязьбанк признан потерпевшим по делу.
В пресс-службе банка также отметили, что ранее Арбитражный суд Москвы установил незаконность сделок, по которым у него есть претензии к Ананьевым, "в связи с чем, в том числе, были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин".
Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через "Фонд консолидации банковского сектора" (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Ранее банк контролировался братьями Ананьевыми. Впоследствии было принято решение, что на его базе будет создан банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
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