Турция может купить самолеты-амфибии ТАНТК - ростовские власти

10.09.19 17:43

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Турция рассматривает возможность приобретения самолетов-амфибий производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева" (ТАНТК, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию"), говорится в сообщении управления информационной политики правительства Ростовской области.

Официальная делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли и Чрезвычайным и Полномочным послом в России Мехметом Самсаром посетила ТАНТК, ознакомилась с возможностями самолета-амфибии Бе-200 модификации ЧС, осмотрела его линию сборки, сервисный центр и пилотажный тренажер. Итогом встречи стали переговоры о возможных поставках в Турцию техники для тушения лесных пожаров.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, которые приводятся в сообщении, по итогам прошлого года внешнеторговый оборот с Турцией превысил $1,35 млрд.

"Основу товарной структуры экспорта в Турцию пока составляют продовольственные товары и сырье для их производства, однако поставляется и машиностроительная продукция. Для нас очень важно, что такая страна, как Турция, с которой у нас очень хорошие, теплые отношения, заинтересовалась нашими самолётами, которые создаются на заводе им. Бериева. Мы надеемся, что наши коллеги найдут вариант приемлемый по стоимости и по срокам изготовления", - сказал Гончаров.

По словам Пакдемирли, переговоры по вопросу закупок техники могут быть продолжены в самом ближайшем будущем.

ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.