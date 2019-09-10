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10.09.19 18:16
Законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года могут принять до конца года
"Надеемся на принятие до конца текущего года", - сказал Салагай "Интерфаксу" во вторник.
По словам замминистра, законопроект согласован МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторгом, Минтрудом, Минспортом, Минобороны, Роспотребнадзором, Росмолодежью, в целом поддержан Минэкономразвития хотя с негативной оценкой регулирующего воздействия.
Минэкономразвития указывало на то, что предлагаемые изменения приведут "к усложнению работы сотрудников на кассах, осуществляющих непосредственную передачу продукции покупателю", "росту ошибок продавцов, с другой стороны, к снижению скорости кассового обслуживания покупателей". Между тем, эти ошибки при продаже могут привести к административной ответственности и лишению продавца лицензии на оборот алкоголя.
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