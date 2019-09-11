Лимаренко признан победителем на выборах губернатора Сахалинской области

11.09.19 06:37

© РИА Новости. Михаил Климентьев

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Выборы губернатора Сахалинской области, прошедшие 8 сентября, признаны состоявшимися, сообщила в среду на итоговом заседании областной избирательной комиссии председатель избиркома Виктория Черкасова, передает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

"Досрочные выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными. Губернатором избран Лимаренко Валерий Игоревич", - объявила Черкасова на заседании.

Она также сообщила, что обработано 100% бюллетеней, Лимаренко на выборах набрал 56,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании на выборах. Явка составила 37,37%.

Второе место по голосам избирателей набрал Алексей Корниенко (КПРФ) - 24,21% голосов. За руководителя сахалинского отделения ЛДПР Дмитрия Флера проголосовали 7,64% избирателей, за Дмитрия Зенкина (Коммунисты России) - 5,91%, Дмитрия Кочергина (Коммунистическая партия социальной справедливости) - 2,25%.

Церемония инаугурации избранного губернатором Лимаренко состоится 12 сентября.