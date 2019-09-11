Осипов рассчитывает на принятие в сентябре комплексного плана развития Забайкалья до 2025 года

11.09.19 06:48

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Александр Осипов, победивший на выборах губернатора Забайкальского края 8 сентября, рассчитывает, что комплексный план развития региона до 2025 года с перспективой до 2035 года, который в настоящее время проходит согласование в федеральном центре, будет принят в сентябре.

"Мы хотели бы утвердить его (план -ИФ) в сентябре. Срок будет зависеть от того, насколько быстро федеральные органы найдут решения и ресурсы по реальному экономическому развитию Забайкальского края. Проекты у нас есть, теперь надо сверстать все необходимые решения, устранить ограничения, которые многие годы их сдерживали, предусмотреть все обеспечивающие и вспомогательные мероприятия, процедуры, инфраструктуру и так далее", - сказал Осипов в интервью агентству "Интерфакс-Дальний Восток".

В разработанной программе развития края заложен двукратный рост валового регионального продукта (ВРП) к 2035 году - до 650 млрд рублей. По мнению главы региона, это вполне достижимая задача.

"Я не думаю, что это такая уж амбициозная цель. Хотя, конечно, для "прошлого" Забайкальского края выглядит необычно. Но это практика многих других регионов. Я думаю, что понимая, насколько мы "подзадержались", нам надо стремиться ускоряться в своем развитии",-добавил Осипов.

Основным решением, по его мнению, является реализация в крае крупных инвестиционных проектов, значительного количества средних проектов в основных отраслях.

"Забайкалье - богатейший регион, даже по предварительным расчетам его инвестиционный потенциал превышает триллион рублей",-подчеркнул Осипов.