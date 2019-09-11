Избирком Хабаровского края утвердил официальные итоги довыборов депутата Госдумы и нового состава краевой думы

11.09.19 06:57

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Хабаровского края на заседании в среду утвердила окончательные итоги состоявшихся 8 сентября выборов депутатов Законодательной думы региона и дополнительных выборов депутата Государственной думы РФ по Комсомольскому одномандатному округу № 70.

Согласно официальным итогам, победу на довыборах депутата Госдумы одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, за которого проголосовали 39,12% избирателей, пришедших на участки. Далее следуют Николай Платошкин от КПРФ (24,69%), выдвигавшаяся от "Единой России" Виктория Цыганова заняла третье место с результатом 10,68%. Пиляев займет в Госдуме место Сергея Фургала, который в сентябре 2018 года во втором туре был избран губернатором Хабаровского края.

Также в среду утверждены результаты голосования в Законодательную думу края. В соответствии с ними подавляющее большинство мест -30 из 36 получат представители партии ЛДПР, по 2 места будет у КПРФ и "Единой России", два места займут самовыдвиженцы.