Глава Бурятии через видеообращение призвал к диалогу недовольных результатами выборов мэра Улан-Удэ

11.09.19 07:17

© РИА Новости. Марк Агнор

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал недовольных результатами выборов мэра Улан-Удэ, собравшихся на площади Советов, признать их итоги.

В своем видеообращении, размещенном на странице в фейсбук, Цыденов призвал всех участников прошедших выборов мэра к взаимному уважению.

"К сожалению, сейчас не очень спокойно на площади Советов. Но выборы прошли, жители города сделали свой выбор. У разных кандидатов были разные предложения, их так или иначе поддержали жители города, и мы в своей работе будем их также учитывать, поскольку мы с вами живем в одном городе, и все предложения всех жителей города для нас важны", - сказал Цыденов.

Он попросил собравшихся на площади Советов не призывать знакомых поучаствовать в акции.

"Хочу обратиться к тем, кто призывает кого-то на площадь. Не подставляйте тех, кто вам доверяет, не призывайте к нарушению закона. Все вопросы можно решить, можно все обсудить, но в рамках закона и в рамках открытого диалога", - подчеркнул Цыденов.