Спасатели ищут пропавшего при столкновения катера и танкера человека на Енисее в Красноярском крае

11.09.19 07:31

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Поисковую операцию начали спасатели на берегах Енисея, где накануне вечером после столкновения танкера, груженного нефтепродуктами, и катера пропал человек, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе краевого учреждения "Спасатель" в среду.

"К поисковым работам, организованным полицией, привлечены четыре человека и одна единица техники" - сказал собеседник агентства не уточняя, как долго продлится поиск пропавшего.

Как сообщалось, танкер, груженный дизельным топливом, столкнулся с катером, на котором находились три человека. Двое пострадавших живы, еще одного пассажира катера оперативно найти не удалось.