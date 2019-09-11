Москалькова: обмен заключенными привел к деэскалации в отношениях между РФ и Украиной

11.09.19 08:15

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отметила, что главы государств России и Украины нашли возможности на деэскалацию в отношениях между двумя государствами.

"Благодаря президенту России и Украины мы нашли возможность и договоренности работать на деэскалацию в отношениях между двумя государствами. Это очень важно", - сообщила в среду во Владивостоке Москалькова в ходе своего выступления на пленарном заседании конференции "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина".

Она сообщила об этом в контексте своего анализа важности гуманитарной акции по обмену российских и украинских граждан.

"Я только что приехала после участия в очень важной, крупномасштабной, пожалуй, первой исторической за последние три года гуманитарной акцией, связанной с обменом российских и украинских граждан, которые были в заключении. Как никогда, и государство ощутило, и мы поняли, как важен наш институт именно во взаимодействии со спецслужбами, гражданским сообществом", - отметила она.

По ее словам, сторонам удалось найти форму обмена, основанную на принципах справедливости.

"Мы смогли вернуть 70 человек в свои семьи к родным и близким, которые на протяжении трех лет звонили мне в отчаянии и потеряв надежду, что они могут увидеть своих близких. Мы нашли такую форму, которая не в рамках закона и не в рамках установленных правил, но в рамках принципа справедливости", - добавила Москалькова.