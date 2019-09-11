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11.09.19 08:21
Олег Хорохордин получил удостоверение главы Республики Алтай
"Выборы главы Республики Алтай признаны состоявшимися и действительными. Избирательная комиссия постановила считать избранным на должность главы Республики Алтай Олега Леонидовича Хорохордина, получившего 47 тыс. 588 голосов избирателей, что составляет 58,82 %", - говорится в сообщении.
Председатель республиканского избиркома Дмитрий Степанов вручил Хорохордину удостоверение главы региона.
По итогам голосования установлено, что число избирателей, проголосовавших за кандидатов Виктора Ромашкина и Дмитрия Софронова составило 31,64% и 6,54% соответственно.
Прежний глава региона Александр Бердников, руководивший республикой почти 13 лет, досрочно прекратил полномочия по указу президента РФ Владимира Путина 20 марта 2019 года. Врио главы региона был назначен Хорохордин.
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