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11.09.19 08:21

Олег Хорохордин получил удостоверение главы Республики Алтай

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
11 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирком в Республике Алтай признал прошедшие 8 сентября выборы председателя правительства региона состоявшимися, сообщает пресс-центр избиркома.

"Выборы главы Республики Алтай признаны состоявшимися и действительными. Избирательная комиссия постановила считать избранным на должность главы Республики Алтай Олега Леонидовича Хорохордина, получившего 47 тыс. 588 голосов избирателей, что составляет 58,82 %", - говорится в сообщении.

Председатель республиканского избиркома Дмитрий Степанов вручил Хорохордину удостоверение главы региона.

По итогам голосования установлено, что число избирателей, проголосовавших за кандидатов Виктора Ромашкина и Дмитрия Софронова составило 31,64% и 6,54% соответственно.

Прежний глава региона Александр Бердников, руководивший республикой почти 13 лет, досрочно прекратил полномочия по указу президента РФ Владимира Путина 20 марта 2019 года. Врио главы региона был назначен Хорохордин.

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