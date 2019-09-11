Судоходный шлюз в Новосибирске закроют из-за антитеррористических учений

11.09.19 08:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Оперативный штаб в Новосибирской области в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета 11-12 сентября проводит учение по пресечению условного террористического акта и предотвращению ЧС на критически важном гидротехническом объекте, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"Учение планируется в Советском районе Новосибирска на судоходном шлюзе. В связи с этим 12 сентября движение судов по шлюзовому каналу с 9 часов утра до 15 часов дня осуществляться не будет. Ограничение на движение автомобильного транспорта не вводится", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб в Новосибирской области обращается к гражданам с просьбой отнестись к мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов, не затруднять проведение учений, сказано в сообщении.