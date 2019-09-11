СК начал проверку по факту посадки в Екатеринбурге самолета авиакомпании iFly из-за технической неисправности

11.09.19 08:27

© РИА Новости. Максим Блинов

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту авиационного инцидента с самолетом авиакомпании iFly, который выполнял рейс Екатеринбург - Санья (Китай) и в связи с технической неисправностью вернулся в аэропорт вылета.

"По предварительным данным, в 00 часов 55 минут во время набора высоты "сработал датчик ошибки механизации". Командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета", - говорится в сообщении Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

На борту воздушного судна находились 284 пассажира, из них 28 детей и 12 членов экипажа.

"В 3 часа 25 минут воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту "Кольцово". Пассажиры и члены экипажа не пострадали", - отмечают в управлении.

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте запросили документы о причинах технической неисправности воздушного судна, о принятых мерах по устранению технической неисправности, опрашиваются наземные службы аэропорта, проводятся другие мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, в среду утром самолет, вылетевший из екатеринбургского аэропорта "Кольцово" в город Санья (Китай), вернулся в аэропорт вылета.

В настоящее время идет регистрация на рейс, вылет в пункт назначения ожидается в 10:30.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, данный рейс выполняет авиакомпания iFly на самолёте А 330.

Получить комментарий в авиакомпании агентству "Интерфакс-Урал" пока не удалось.