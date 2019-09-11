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Копайгородский официально вступил в должность мэра Сочи

Фото пресс-службы администрации Сочи
11 сентября. Interfax-Russia.ru - Торжественная церемония вступления в должность избранного накануне вечером мэра Сочи Алексея Копайгордского состоялась утром в среду в городском собрании города-курорта.

Он произнес присягу на верность служения горожанам в присутствии почетных граждан Сочи, депутатов горсобрания, представителей общественных организаций и духовенства.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы города Сочи соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устава города Сочи, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", - сказал Копайгородский.

Ранее сообщалось, что 10 сентября депутаты городского собрания Сочи единогласно проголосовали за кандидатуру Копайгородского. Его конкурент Андрей Донченко не набрал ни одного голоса.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Сочи в местную думу представила две кандидатуры из 18 претендентов.

Впервые в Сочи проходили непрямые выборы градоначальника - его выбирали не сочинцы, а депутаты горсобрания тайным голосованием. Он избран пять лет.

Полномочия Анатолия Пахомова, который возглавлял город-курорт с 2009 года, истекли 9 сентября.

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