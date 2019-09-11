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Присяжные в Ингушетии сочли недоказанной вину подсудимых в покушении на имама Чумакова

© РИА Новости. Владимир Федоренко
11 сентября. Interfax-Russia.ru - Назрановский районный суд в Ингушетии с участием присяжных заседателей вынес обвинительный приговор местным жителям по резонансному делу о подготовке покушения на известного общественного деятеля, имама Насыр-Кортской мечети Хамзата Чумакова, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в суде.

"В ходе заседания присяжные заседатели оправдали подсудимых в части покушения на проповедника, а в части незаконного хранения оружия и боеприпасов (ст. 222) посчитали их вину доказанной. На основании вердикта присяжных суд вынес приговор и назначил одному фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, второму - четыре с половиной года", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что третьего подсудимого освободили прямо из зала суда.

2 октября 2017 года центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращения покушения на религиозного проповедника Ингушетии с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности. Были задержаны два члена бандгруппы, по местам жительства у них обнаружены готовые к применению самодельные взрывные устройства.

Источник в силовых структурах региона сообщал, что речь идет о покушении на имама Чумакова. По его данным, преступники намеревались взорвать начиненную взрывчаткой машину после пятничного намаза.

Отмечалось, что это третья по счету попытка убить богослова. Первое покушение на Чумакова было совершено в 2010 году. Тогда под днищем его автомобиля было заложено взрывное устройство. В результате взрыва он был тяжело ранен, потерял ногу, однако остался жив. В марте 2016 года в результате взрыва легковой автомашины, начиненной поражающими элементами, имам практически не пострадал, получив лишь ссадины.

Основной версией покушения на имама мечети называлась его проповедническая деятельность.

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