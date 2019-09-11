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11.09.19 08:44

ЦИК РФ поддержал любые решительные меры в отношении допустивших нарушения петербургских ИКМО

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
11 сентября. Interfax-Russia.ru - Центральная избирательная комиссия РФ заявила о поддержке любых решительных мер в отношении избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) Петербурга, где были выявлены серьезные нарушения.

Заявление опубликовано на сайте ЦИК. В комиссии отметили многочисленность обращений по муниципальным выборам в Петербурге: горожане сообщают о высоком уровне "надомного" голосования, вбросах бюллетеней, удалении наблюдателей с участков, фальсификации избирательной документации. Особую озабоченность ЦИК вызывают факты невведения в ГАС "Выборы" более чем 70 протоколов избирательных комиссий об итогах голосования.

"При этом недопустимы ссылки на заявление председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, касающееся рекомендации Санкт-Петербургской избирательной комиссии исключительно по выборам губернатора Санкт-Петербурга: не торопиться с определением результатов. Необходимо подчеркнуть, что данная рекомендация никоим образом не относится к муниципальным выборам", - подчеркнули в Центризбиркоме.

"Указанная ситуация в очередной раз свидетельствует о необходимости внесения в законодательство о выборах изменений, направленных на усиление контроля за деятельностью избирательных комиссий муниципальных образований и повышение степени их ответственности за нарушения прав участников избирательного процесса. Соответствующий пакет предложений будет направлен федеральному законодателю в ближайшее время", - добавили в комиссии.

Ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия заявила, что будет настаивать на признании недействительными муниципальных выборов в ряде округов из-за допущенных нарушений. При этом в избиркоме не уточняют конкретные муниципалитеты, в которых могут отменить итоги выборов.

"Имеющаяся в распоряжении Санкт-Петербургской избирательной комиссии информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов, расположенных во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные при этом нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов (...) Аналогичная позиция может быть сформирована и по округам в других районах", - добавили в пресс-службе.

Представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии заявляли, что большинство обращений и жалоб на ход губернаторских и муниципальных выборов касались надомного голосования. При этом, по данным СПбИК, для голосования вне избирательных участков было выдано 43 тыс. 989 бюллетеней, в переносных ящиках для голосования оказалось 43 тыс. 883.

Ни предварительных, ни окончательных итогов муниципальной кампании в избиркоме Петербурга пока не сообщали.

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