Экомаршрут создадут в заказнике "Дубравы у деревни Велькота" в Ленобласти к концу года

11.09.19 08:49

Фото пресс-службы правительства Ленобласти

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области приняла решение создать новый экологический маршрут на территории государственного природного заказника "Дубравы у деревни Велькота", расположенного в Кингисеппском районе.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, экологический маршрут будет проходить через старинный парк родового имения Блоков, разбитый на Ордовикском плато, сложенном известняками с карстовым рельефом и многочисленными родниками, ключами.

"Посетители заказника смогут увидеть уникальную для Северо-Запада экосистему широколиственного леса с вековыми дубами, высота которых доходит до 25 метров, ширина - до метра в диаметре", - отмечается в сообщении.

Обустройство инфраструктуры экологического маршрута предполагается завершить до конца года. Стоимость работ - 500 тыс. рублей.

По информации пресс-службы, всего в 2019 году в рамках программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области" работы про обустройству экологических троп ведутся в пятнадцати ООПТ, финансирование составляет 12,3 млн рублей.