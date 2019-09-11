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11.09.19 08:49
Экомаршрут создадут в заказнике "Дубравы у деревни Велькота" в Ленобласти к концу года
Как сообщает пресс-служба правительства региона, экологический маршрут будет проходить через старинный парк родового имения Блоков, разбитый на Ордовикском плато, сложенном известняками с карстовым рельефом и многочисленными родниками, ключами.
"Посетители заказника смогут увидеть уникальную для Северо-Запада экосистему широколиственного леса с вековыми дубами, высота которых доходит до 25 метров, ширина - до метра в диаметре", - отмечается в сообщении.
Обустройство инфраструктуры экологического маршрута предполагается завершить до конца года. Стоимость работ - 500 тыс. рублей.
По информации пресс-службы, всего в 2019 году в рамках программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области" работы про обустройству экологических троп ведутся в пятнадцати ООПТ, финансирование составляет 12,3 млн рублей.
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