Столичный суд взыскал с организаторов акции 27 июля более 1,2 млн руб. по иску "Мосгортранса"

11.09.19 08:53

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП "Мосгортранс" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков более чем 1,2 млн рублей из-за простоя транспорта в день мероприятия.

"Решением суда исковые требования ГУП "Мосгортранс" удовлетворены в полном объеме. С ответчиков взыскано 1 млн 218 тыс. 591 руб. 58 копеек", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров, которые, согласно исковому заявлению, были организаторами акции 27 июля.

Вместе с тем суд отклонил исковые требования к Георгию Албурову, он исключен из числа ответчиков.

По версии истца, 27 июля 2019 года в центре Москвы и, как следствие, в некоторых других частях города произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных публичных мероприятий. В результате из-за простоя транспорта ГУП понесло убытки.

Ответчики не признали требования и просили суд в удовлетворении искового заявления отказать.

Представитель Соловьева - адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин настаивал на прекращении производства по делу в связи с тем, что описываемые истцом обстоятельства в настоящее время исследуются в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля и не могут быть установлены в гражданском процессе, однако суд отказал ему.

К указанному составу ответчиков было заявлено несколько исков по событиям 27 июля. Так, в среду, 11 сентября, Коптевский суд рассмотрит заявление ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" о взыскании с организаторов акции почти 11,5 млн рублей из-за организации общественного порядка: 235 541 рублей - в связи с выделением грузового автомобильного транспорта в целях организации безопасности дорожного движения; 434 472 рублей по причине мероприятий по санитарному содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети Москвы, на территории которых проходили несогласованные мероприятия; 10,8 млн рублей, по подсчетам истца, составил ущерб в виде повреждения малых архитектурных форм, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства и прочее.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.

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