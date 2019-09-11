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11.09.19 08:53
Столичный суд взыскал с организаторов акции 27 июля более 1,2 млн руб. по иску "Мосгортранса"
"Решением суда исковые требования ГУП "Мосгортранс" удовлетворены в полном объеме. С ответчиков взыскано 1 млн 218 тыс. 591 руб. 58 копеек", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.
Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров, которые, согласно исковому заявлению, были организаторами акции 27 июля.
Вместе с тем суд отклонил исковые требования к Георгию Албурову, он исключен из числа ответчиков.
По версии истца, 27 июля 2019 года в центре Москвы и, как следствие, в некоторых других частях города произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных публичных мероприятий. В результате из-за простоя транспорта ГУП понесло убытки.
Ответчики не признали требования и просили суд в удовлетворении искового заявления отказать.
Представитель Соловьева - адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин настаивал на прекращении производства по делу в связи с тем, что описываемые истцом обстоятельства в настоящее время исследуются в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля и не могут быть установлены в гражданском процессе, однако суд отказал ему.
К указанному составу ответчиков было заявлено несколько исков по событиям 27 июля. Так, в среду, 11 сентября, Коптевский суд рассмотрит заявление ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" о взыскании с организаторов акции почти 11,5 млн рублей из-за организации общественного порядка: 235 541 рублей - в связи с выделением грузового автомобильного транспорта в целях организации безопасности дорожного движения; 434 472 рублей по причине мероприятий по санитарному содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети Москвы, на территории которых проходили несогласованные мероприятия; 10,8 млн рублей, по подсчетам истца, составил ущерб в виде повреждения малых архитектурных форм, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства и прочее.
В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.
После акции Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.
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