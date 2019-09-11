Фан-зоны Евро 2020 будут созданы не только в Москве и Петербурге

11.09.19 08:56

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Фан-зоны во время Евро 2020 будут созданы, в том числе и городах России, которые не будут принимать матчи турнира, сообщила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

"Мы заверили коллег (из УЕФА - ИФ), что фан-зоны будут не только в Москве и Петербурге, но и в других городах России. В Петербурге это будет не только центр города, но и спальные районы, где город будет организовывать места для праздников, связанных с проведением столь значимого футбольного события", - сказала Голодец после посещения в Петербурге вместе с представителями оргкомитета чемпионата стадиона на Крестовском острове.

Голодец подчеркнула, что Россия готова к проведению чемпионата.

Представители федерации со своей стороны добавили, что петербургский стадион, его поле и сопутствующая инфраструктура соответствуют требованиям проведения чемпион