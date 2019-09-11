Рекордное число наблюдателей работало на выборах в Туве

11.09.19 09:01

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Выборы 2019 года установили в Туве рекорд по числу наблюдателей, официально зарегистрированных региональной избирательной комиссией, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Общее количество их составило 1 тыс. 728 человек. Для сравнения: за выборами президента РФ в 2018 году наблюдало в 2,2 раза меньше общественников - 774 человека", - сообщили в пресс-службе правительства республики.

При этом, как уточнили в избиркоме Тувы, в качестве наблюдателей не учитывались многочисленные журналисты (в том числе представители СМИ из соседних регионов - Хакасии и Красноярского края), освещавшие выборы и дежурившие на избирательных участках наравне с общественными контролерами от политических партий, миноритарных кандидатов и других организаций.

Безопасность пунктов голосования 8 сентября по распоряжению главы республики Шолбана Кара-оола обеспечивали тысячи сотрудников силовых ведомств, от полиции до ФСБ. Все избирательные действия проводились под их непосредственным наблюдением и при их сопровождении.

В связи с этим председатель избиркома Тувы Олег Фортуна назвал необоснованными и голословными заявления некоторых представителей политических партий, отказывающихся признавать итоги прошедших выборов из-за якобы допущенных нарушений. По его словам, никто из них до сих пор не представил никаких серьезных и подтвержденных доказательств, позволяющих усомниться в законности и легитимности результатов выборов.

"На каждый из 186 участков в среднем приходилось, как минимум, по 10-12 наблюдателей. Некоторые из них вели себя порой сверхактивно, вмешиваясь в действия комиссий. При такой беспрецедентной плотности и агрессивности общественного контроля за ходом голосования и обработкой его итогов незаконные действия и фальсификации просто невозможны, даже если они кем-то планировались", - добавили в пресс-службе правительства республики.