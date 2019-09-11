Росимущество обязали восстановить разрушающееся бомбоубежище в Екатеринбурге

11.09.19 10:03

© РИА Новости. Илья Питалев

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Свердловский областной суд обязал Территориальное управление Росимущества устранить нарушения в содержании убежища в Екатеринбурге, которое начало разрушаться, сообщает пресс-служба облсуда.

С иском обратилась региональная прокуратура. В ходе проверки ведомство выяснило, что защитное сооружение не подготовлено к приему людей: нарушена целостность несущей конструкции, входов и аварийных выходов, герметизации, а также не работает система электроснабжения.

Ранее Росимущество пыталось обжаловать решение первой инстанции с требованием восстановить бомбоубежище, настаивая, что объекты гражданской обороны не входят в компетенцию ведомства и за них отвечают органы исполнительной власти в регионе и местного самоуправления.

"Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Выполнить работы по восстановлению бомбоубежища Росимущество должно в течение года с момента вступления решения суда в законную силу", - говорится в сообщении.

По мнению суда, за содержание убежищ отвечает собственник строения, в данном случае - это РФ. В регионах эти функции берут на себя территориальные управления Росимущества.