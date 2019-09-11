Паводок на Амуре задерживает следующий этап выпуска белух из "китовой тюрьмы"

11.09.19 10:24

Фото корреспондента "Интерфакс-Дальний Восток" Инги Веланской

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Следующий этап вывоза белух из "китовой тюрьмы" в Приморье к месту выпуска в Охотском море задерживается из-за паводка на реке Амур, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

"У нас все готово. Как только уровень воды в Амуре снизится, начнем новый этап транспортировки. Ориентируемся на следующую неделю, будем смотреть по погодным условиям", - сказал Смородов.

Он отметил, что уровень Амура в Хабаровске, где животных с автомобилей перегружают на речной транспорт, позволяет начать работу, но в Николаевске-на-Амуре уровень воды слишком высокий.

По его словам, пока не определено, сколько животных вывезут в следующий раз. Схема транспортировки будет та же: фурами из бухты Средняя (Приморский край) в Хабаровск, речным транспортом до Николаевска-на-Амуре, до побережья Охотского моря автотранспортом.

"Схема зарекомендовала себя положительно, все животные благополучно были доставлены до Охотского моря, поэтому ее мы менять не будем", - отметил Смородов.

Ранее Greenpeace высказывал опасения, что по этой схеме всех оставшихся 75 белух могут не успеть транспортировать из "китовой тюрьмы" к Охотскому морю до холодов. Поэтому экологи обратились к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с просьбой задействовать флот для освобождения белух из бухты Средняя Приморского края. Ранее Тихоокеанский флот выразил согласие принять участие в операции.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Последняя группа косаток была выпущена в августе. По данным на конец августа, в бухте Средней осталось 75 белух.

Около сотни косаток и белух выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Ив юд бп