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11.09.19 10:24
Паводок на Амуре задерживает следующий этап выпуска белух из "китовой тюрьмы"
"У нас все готово. Как только уровень воды в Амуре снизится, начнем новый этап транспортировки. Ориентируемся на следующую неделю, будем смотреть по погодным условиям", - сказал Смородов.
Он отметил, что уровень Амура в Хабаровске, где животных с автомобилей перегружают на речной транспорт, позволяет начать работу, но в Николаевске-на-Амуре уровень воды слишком высокий.
По его словам, пока не определено, сколько животных вывезут в следующий раз. Схема транспортировки будет та же: фурами из бухты Средняя (Приморский край) в Хабаровск, речным транспортом до Николаевска-на-Амуре, до побережья Охотского моря автотранспортом.
"Схема зарекомендовала себя положительно, все животные благополучно были доставлены до Охотского моря, поэтому ее мы менять не будем", - отметил Смородов.
Ранее Greenpeace высказывал опасения, что по этой схеме всех оставшихся 75 белух могут не успеть транспортировать из "китовой тюрьмы" к Охотскому морю до холодов. Поэтому экологи обратились к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с просьбой задействовать флот для освобождения белух из бухты Средняя Приморского края. Ранее Тихоокеанский флот выразил согласие принять участие в операции.
Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Последняя группа косаток была выпущена в августе. По данным на конец августа, в бухте Средней осталось 75 белух.
Около сотни косаток и белух выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".
После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.
Ив юд бп
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