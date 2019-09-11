Турсбор для иностранных туристов введут в Санкт-Петербурге

11.09.19 12:00

© РИА Новости. Александр Гальперин

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Введение туристического сбора с иностранных гостей в Санкт-Петербурге позволит в некоторых случаях получить с них хоть какой-то доход, отметил врио губернатора города Александр Беглов в среду в рамках делового завтрака.

"Мы вводим туристический сбор с иностранных туристов, он составит 100 рублей в сутки. Это не столь значительно для любого иностранца, в других странах он намного больше. Но мы с этого можем получить 3-3,5 млрд рублей. Они могут быть направлены на развитие туристической инфраструктуры, на реставрацию", - сказал Беглов.

"Мы пока громко не говорим об этом, нужно получить опыт, посмотрим, что от этого получится... Между нами говоря, у нам многие, некоторые туристы, приезжают и ничего не оставляют в наших компаниях. Хотя бы что-то останется от этого", - пошутил глава города.

Беглов не уточнил, какие категории туристов он имеет в виду. Вместе с тем, эксперты туротрасли неоднократно отмечали, что "серый" китайский туристический рынок лишает российских туроператоров и бюджет страны доходов от возросшего турпотока из КНР.

"Схема такова: в Китае клиенту продают тур беспрецедентно дешево, фактически по себестоимости, а то и ниже. В России туристическую группу водят по тем объектам и магазинам, которые на небезвозмездной основе сотрудничают с китайским турлидером или гидом", - говорил ранее порталу "Интерфакс-Туризм" заместитель исполнительного директора по связям с общественностью ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.

По его словам, китайские туристы в таких группах оплачивают наличными по нерыночным ценам товары, часто ненадлежащего качества: янтарь, ювелирные изделия и пр. Прибыль, никак не отраженная в финансовых документах, оседает в карманах турлидера и хозяев таких розничных точек, а значительная часть незаконной прибыли уходит компании-организатору путешествия. "Тем самым она не только отбивает "убыточный" тур, но и утраивает или даже учетверяет прибыль, полностью теневую", - пояснял эксперт.

В результате российская туристическая отрасль, работая в правовом поле, терпит убыток из-за внерыночного демпинга.

Кроме тго, Санкт-Петербург рассчитывает на рост турпотока в город в полтора раза после введения электронных виз для иностранных туристов, сообщил делегатам 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) врио губернатора Петербурга.

"С 1 октября в Петербург можно будет приехать по электронной визе, по мнению экспертов этот шаг может в полтора раза увеличить турпоток", - сказал он.

Он напомнил, что с 2003 года гости, прибывающие на теплоходах и круизных лайнерах, могут находиться в городе без визы 72 часа.

По его словам, город работает над созданием морской пассажирской компании, которая позволит еще больше увеличить число прибывающих морем гостей.

Беглов подчеркнул, что растет также число туристов, прибывающих через аэропорт "Пулково", а гостиничная инфраструктура Петербурга показала свои возможности во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Мы разместили более 1 млн болельщиков из разных стран. В нашем городе более 1,5 тыс. отелей на более чем 90 тыс. мест, в городе представлены известные бренды, многочисленные мини-отели, хостелы. В Петербурге действует программа развития гостиничной отрасли, мы создаем условия для строительства гостиниц. Это касается и выделения земельных участков, и налоговых льгот. Развитие туротрасли тянет за собой развитие городского хозяйства - дорог, транспорта, благоустройства. В ближайшее время в городе появятся новые общественные пространства, парки, сады", - сказал врио губернатора.