Рабочие начали устанавливать железнодорожную автоматику на Крымском мосту

11.09.19 10:57

Фото инфоцентра "Крымский мост"

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Системы автоматического контроля и управления движением поездов устанавливаются на железной дороге моста в Крым, сообщил инфоцентр "Крымский мост" в среду.

"Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции - Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную", - говорится в пресс-релизе.

Обмен данными позволит машинистам, диспетчерам и службе эксплуатации координировать потоки, корректировать скорость и межпоездной интервал.

"По проектным данным, мост сможет работать в режиме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты - для грузовых составов. Расчетная скорость - 120 и 80 км/ч соответственно", - отмечается в сообщении.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.