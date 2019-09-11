В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали 13 человек

11.09.19 11:26

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Одиннадцать человек отправлены в больницу в результате аварии с участием маршрутного такси в Челябинске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси в одном из районов Челябинска. Маршрутка перевозила 13 человек, 11 из них, включая ребенка, обратились за помощью к медикам и были направлены в больницу", - сказал источник.

По предварительным данным, в аварии никто не погиб.

В свою очередь в пресс-службе администрации Челябинска агентству уточнили, что в аварии пострадали 13 человек.

"Двое из них отказались ехать в больницу, 11 человек доставили на осмотр в больницы города. В настоящее время их осматривают врачи. Пока нет информации о том, скольким потребовалась госпитализация. Тяжелых травм и погибших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным горадминистрации, среди пострадавших - ребенок двух лет.

По информации пресс-службы городского ГИБДД, после столкновения автобус врезался в бетонный забор.

"В районе Комсомольской площади произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touran и автобуса Ford (маршрутное такси), которые двигались в попутном направлении. После чего автобус совершил наезд на препятствие - бетонное ограждение", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится административное расследование, обстоятельства происшествия устанавливаются.